Иракский верховный суд отказал депутатам в переносе парламентских выборов

Иракские военные в районе города Эрбиля во время конфликта с курдскими вооруженными формированиями пешмерга в провинции Киркук. Архивное фото

Иракские военные в районе города Эрбиля во время конфликта с курдскими вооруженными формированиями пешмерга в провинции Киркук. Архивное фото

БАГДАД, 21 янв — РИА Новости. Иракский верховный федеральный суд отказал в переносе намеченных на 12 мая этого года выборов в парламент страны, говорится в заявлении суда, полученном РИА Новости.

Ранее иракские депутаты-сунниты и курды выступили за перенос выборов, объяснив это невозможностью организовать их должным образом при нынешней обстановке в Ираке. Премьер-министр страны Хайдер аль-Абади в декабре минувшего года объявил о победном завершении войны против террористической группировки ИГ*.

"Верховный федеральный суд издал решение, разъясняющее положения пункта второго статьи 56 конституции по просьбе совета депутатов… Суд счел обязательным следовать указанному пункту указанной статьи для выбора новых членов совета депутатов и невозможным ее изменение", — говорится в заявлении представителя суда Ияса ас-Самука.

Суннитский депутатский блок "Союз иракских сил" в ответ на постановление заявил, что намерен уважать решение суда провести выборы в назначенную дату. Лидер блока Салах аль-Джабури при этом отметил, что суд "учел правовые и конституционные моменты, но не учел опасения блока".

Статья предполагает проведение выборов в парламент страны не менее чем за 45 дней до истечения срока полномочий действующего созыва. Действующий созыв иракского парламента был избран в 2014 году сроком на четыре года. Большинство мест выиграла коалиция шиитских политиков "Государство закона".

Ранее действующий премьер-министр Ирака аль-Абади выдвинул на выборы 12 мая собственную "Коалицию победы", которая составит конкуренцию "Государству закона" во главе с экс-премьером Нури аль-Малики, занимавшим этот пост с 2006 по 2014 год.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.