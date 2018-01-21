Иракский верховный суд отказал депутатам в переносе парламентских выборов

БАГДАД, 21 янв — РИА Новости. Иракский верховный федеральный суд отказал в переносе намеченных на 12 мая этого года выборов в парламент страны, говорится в заявлении суда, полученном РИА Новости.
"Верховный федеральный суд издал решение, разъясняющее положения пункта второго статьи 56 конституции по просьбе совета депутатов… Суд счел обязательным следовать указанному пункту указанной статьи для выбора новых членов совета депутатов и невозможным ее изменение", — говорится в заявлении представителя суда Ияса ас-Самука.
Суннитский депутатский блок "Союз иракских сил" в ответ на постановление заявил, что намерен уважать решение суда провести выборы в назначенную дату. Лидер блока Салах аль-Джабури при этом отметил, что суд "учел правовые и конституционные моменты, но не учел опасения блока".
Статья предполагает проведение выборов в парламент страны не менее чем за 45 дней до истечения срока полномочий действующего созыва. Действующий созыв иракского парламента был избран в 2014 году сроком на четыре года. Большинство мест выиграла коалиция шиитских политиков "Государство закона".
Ранее действующий премьер-министр Ирака аль-Абади выдвинул на выборы 12 мая собственную "Коалицию победы", которая составит конкуренцию "Государству закона" во главе с экс-премьером Нури аль-Малики, занимавшим этот пост с 2006 по 2014 год.
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