Сеул считает участие КНДР в ОИ-2018 положительным шагом для достижения мира

Во время четырёхсторонней встречи между делегациями национальных олимпийских комитетов КНДР и Южной Кореи в Лозанне. 20 января 2018

Во время четырёхсторонней встречи между делегациями национальных олимпийских комитетов КНДР и Южной Кореи в Лозанне. 20 января 2018

ТОКИО, 21 янв — РИА Новости. Администрация президента Южной Кореи полагает, что участие КНДР в Олимпийских играх в Пхенчхане, несмотря на существующие опасения из-за недавних провокационных действий Пхеньяна, позволит "дать толчок к снижению напряженности и укреплению мира на Корейском полуострове".

"Всего месяц или два назад ракетные пуски КНДР привели к беспрецедентной угрозе войны на Корейском полуострове. Высказывались многочисленные волнения относительно проведения Олимпийских игр", — приводятся в обнародованном пресс-релизе администрации президента слова пресс-секретаря южнокорейского лидера Юн Ён Чана.

Однако факт участия северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане дает "уверенность в том, что хотя бы период Олимпийских игр будет мирным настолько, насколько это возможно", отметил он.

"Олимпийские игры в Пхенчхане могут позволить не только достичь согласия между двумя Кореями, но и дать толчок к снижению напряженности и укреплению мира на Корейском полуострове", — подчеркивается в документе.

Опасения относительно участия спортсменов из КНДР в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля, неоднократно высказывались представителями оппозиционных партий Южной Кореи. Ряд политиков полагает, что Пхеньян может попытаться использовать этот повод для достижения каких-то политических целей.

В субботу в Лозанне состоялась четырёхсторонняя встреча между делегациями национальных олимпийских комитетов Северной и Южной Корей, организаторами зимних Игр в Пхенчхане и МОК. Стороны обсудили параметры участия северокорейских спортсменов в ОИ: их количество, дисциплины, в которых они будут соревноваться, модальности использования северокорейского флага, гимна страны и форму спортсменов.

По итогам состоявшихся 17 января рабочих переговоров КНДР и Южной Корея договорились о совместном выходе команд на открытии Олимпиады в Пхёнчхане под флагом объединения, сформировать единую команду в женском хоккее для участия в зимней Олимпиаде, а также согласовали число спортсменов северокорейской команды.

Олимпийская команда КНДР будет состоять из 150 человек. Она посетит Южную Корею 1 февраля, неделю спустя туда прибудут 230 болельщиков и журналисты. На Олимпиаде также состоится показательное выступление северокорейских мастеров тхэквондо.