Иракский суд приговорил гражданку Германии к смертной казни за связи с ИГ*

КАИР, 21 янв — РИА Новости. Центральный уголовный суд Багдада приговорил гражданку Германии марокканского происхождения к смертной казни через повешение за связи с "Исламским государством"*, говорится в официальном заявлении суда, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Официальный представитель Высшего судебного совета Ирака, судья Абдель Саттар Берекдар рассказал, что обвиняемая призналась в том, что поехала из Германии в Сирию, а затем в Ирак, так как состояла в ИГ*. Она взяла с собой двух дочерей, которые вышли замуж за членов группировки.

Женщина оказывала логистическую и другую помощь террористам, участвовала в нападении на силы безопасности и военных Ирака.

В конце декабря прошлого года иракские власти задержали восемь гражданок ФРГ по обвинению в участии в деятельности террористической группировки ИГ*. По данным источников РИА Новости, у большинства задержанных есть дети. Женщины обвинялись в причастности к ИГ* и незаконном въезде в Ирак.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади 9 декабря минувшего года заявил о победном завершении войны в стране против ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.