Украинцы могли пострадать при атаке на отель в Кабуле, заявили в МИД

Нападение на отель в Кабуле (12)

Нападение на отель Intercontinental Hotel в Кабуле. 21 января 2018

Нападение на отель Intercontinental Hotel в Кабуле. 21 января 2018

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости. Среди пострадавших в результате атаки на отель Intercontinental Hotel в Кабуле могут быть украинцы, консул проверяет информацию, сообщил в воскресенье официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel накануне вечером. В итоге удалось спасти 126 человек, в том числе 41 иностранца. По последним данным СМИ, жертвами атаки стали 12 человек. Ситуацию не удавалось разрешить в течение 18 часов, на протяжении этого времени были слышны выстрелы и взрывы.

"Нападение террористов на отель в Кабуле. Среди пострадавших могут быть украинцы. Консул уточняет информацию. Сообщим", — сказал Кирилич.