В Боснии и Герцеговине требуют наказать виновных за срыв экспорта яблок

Прилавок с фруктами на Дорогомиловском рынке в Москве. Архивное фото

Прилавок с фруктами на Дорогомиловском рынке в Москве. Архивное фото

БЕЛГРАД, 21 янв — РИА Новости. Министр сельского хозяйства и природопользования Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Стево Мирьянич потребовал ужесточить контроль и найти виновных в недобросовестном экспорте яблок в Россию, сообщило ведомство.

Россельхознадзор в минувшую пятницу уведомил, что с 22 января 2018 года вводит временные ограничения на ввоз в Россию яблок из Боснии и Герцеговины. Как пояснило российское ведомство, в ходе проверки партии свежих яблок из БиГ на упаковке были обнаружены следы перемаркировки, которые указывают на то, что местом происхождения фруктов является Польша. При этом на ввоз яблок происхождением из стран — членов Евросоюза, в том числе из Польши, Россия применила ограничения в рамках продэмбарго.

Министр Мирьянич потребовал от соответствующих инспекций и других органов РС БиГ провести расследование и "наказать виновных".

"Министерство осуждает поступок отдельных участников данного процесса и отмечает, что ситуация причинила большой вред отечественным производителям и репутации Республики Сербской БиГ в глазах российской фитосанитарной инспекции", — приводит Радио и телевидение РС заявление главы Минсельхоза.

Сообщается, что фитосанитарная инспекция РС БиГ в прошедшем году выдала около 1,2 тысячи разрешений местным производителям на экспорт овощей и фруктов в Россию.