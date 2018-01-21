В Боснии и Герцеговине требуют наказать виновных за срыв экспорта яблок

БЕЛГРАД, 21 янв — РИА Новости. Министр сельского хозяйства и природопользования Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Стево Мирьянич потребовал ужесточить контроль и найти виновных в недобросовестном экспорте яблок в Россию, сообщило ведомство.
Министр Мирьянич потребовал от соответствующих инспекций и других органов РС БиГ провести расследование и "наказать виновных".
"Министерство осуждает поступок отдельных участников данного процесса и отмечает, что ситуация причинила большой вред отечественным производителям и репутации Республики Сербской БиГ в глазах российской фитосанитарной инспекции", — приводит Радио и телевидение РС заявление главы Минсельхоза.
Сообщается, что фитосанитарная инспекция РС БиГ в прошедшем году выдала около 1,2 тысячи разрешений местным производителям на экспорт овощей и фруктов в Россию.