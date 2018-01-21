При взрыве мины в Афганистане погибли не менее 12 человек

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли при взрыве мины на северо-западе Афганистана, сообщает телеканал 1 TV со ссылкой на местную полицию.

По данным телеканала, который ссылается на начальника полиции, инцидент произошел в воскресенье в провинции Герат. Взрывное устройство сработало рядом с микроавтобусом. В результате погибли двенадцать мирных жителей, еще один человек получил ранения.

Ответственность за взрыв пока не взяла ни одна из действующих в регионе группировок.