Глава Молдавии считает одним из приоритетов партнерство с Россией

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 янв — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон назвал одним из приоритетов своей политики стратегическое партнерство с Россией.

"Для меня принципиальны несколько вещей, которые не подлежат никаким обсуждениям. Первое — это государственность, никакого объединения с Румынией. Для меня принципиален нейтралитет, потому что НАТО — это война. Третий принципиальный момент для меня — это наше православие. Это наши ценности. Четвертое — это стратегическое партнерство с Россией", — сказал Додон в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ.

Без этого, по словам Додона, не решить те проблемы, с которыми сталкивается Молдавия сегодня.

"Стратегическое партнерство с Россией — это залог и гарантия сохранения и укрепления молдавской государственности. При этом не надо разрушать отношения с Западом, с Европейском союзом. Поэтому я от этих принципов никогда не откажусь. Вне зависимости от того, что скажет Европа либо Москва, Брюссель или Вашингтон", — подчеркнул Додон.

Президент Молдавии рассказал, что превратить его страну в очередную горячую точку "хотели бы определенные силы в США".

"Я не думаю, что европейцам нужно здесь, чтобы была какая-то горячая точка. Я не думаю, что на уровне официального Вашингтона это кому-то нужно, но какие-то горячие ястребы хотели бы здесь сделать еще одну горячую точку. Это очень близко к границе Российской Федерации, здесь Приднестровье. Чтобы затянуть Россию в очередной конфликт, — я думаю, что на это делается ставка", — объяснил президент Молдавии.