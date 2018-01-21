Премьер Греции Ципрас напомнил, что он "наполовину македонец"

АФИНЫ, 21 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что необходимо использовать появившуюся возможность для решения спора со Скопье о наименовании для бывшей югославской республики Македония, и обещает учесть все озабоченности греческого общества.
"Если есть возможность для решения, будет национальной глупостью не использовать ее", — сказал Ципрас в интервью воскресному выпуску газеты "Этнос".
Премьер заверил, что уважает "озабоченность и особую чувствительность соотечественников в северной Греции".
"Я сам наполовину македонец", — напомнил Ципрас.
"Поэтому, если есть шанс на решение, которое изменит эти негативные факты, которыми нас нагрузили в 1992 году, было бы национальной глупостью не использовать его", — сказал премьер.
По его мнению, не будет ничего неразумного в том, чтобы включить термин "Македония" в составное имя, с географическим или временным определением (Северная, Новая – ред.), так, чтобы было абсолютно ясно, что никто не претендует на территорию или историю других народов.
Говоря о позиции младшего партнера по правящей коалиции – лидера партии АНЭЛ Паноса Камменоса, выступающего против термина "Македония", Ципрас сказал, что "Панос знает о проблеме, он является честным и патриотичным политиком".
"У него есть оговорки и он выразил их на правительственном совете, но он заявил, что уверен в усилиях министра иностранных дел и его стремлении добиться широкого консенсуса политических сил по этому вопросу, если, конечно, будет найдено удовлетворяющее соглашение", — сказал премьер.