Премьер Греции Ципрас напомнил, что он "наполовину македонец"

АФИНЫ, 21 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что необходимо использовать появившуюся возможность для решения спора со Скопье о наименовании для бывшей югославской республики Македония, и обещает учесть все озабоченности греческого общества.

Многие греки выступают против того, чтобы в названии соседней страны присутствовало слово "Македония", поскольку это, по их мнению, свидетельствует о территориальных претензиях и уничтожает 500 лет греческой истории. Спор тянется больше 25 лет.

"Если есть возможность для решения, будет национальной глупостью не использовать ее", — сказал Ципрас в интервью воскресному выпуску газеты "Этнос".

Премьер заверил, что уважает "озабоченность и особую чувствительность соотечественников в северной Греции".

"Я сам наполовину македонец", — напомнил Ципрас.

"Но я прошу их ценить трезво — что способствует национальным интересам и что подрывает их. Нерешенность проблемы подрывает их. В течение 25 лет соседи были признаны во многих странах под названием "Республика Македония", в то время как мы воюем повсюду, чтобы все называли их БЮРМ. Но это же наименование включает термин "Македония", но без какой-либо привязки к географии и истории", — сказал Ципрас.

"Поэтому, если есть шанс на решение, которое изменит эти негативные факты, которыми нас нагрузили в 1992 году, было бы национальной глупостью не использовать его", — сказал премьер.

По его мнению, не будет ничего неразумного в том, чтобы включить термин "Македония" в составное имя, с географическим или временным определением (Северная, Новая – ред.), так, чтобы было абсолютно ясно, что никто не претендует на территорию или историю других народов.

Говоря о позиции младшего партнера по правящей коалиции – лидера партии АНЭЛ Паноса Камменоса, выступающего против термина "Македония", Ципрас сказал, что "Панос знает о проблеме, он является честным и патриотичным политиком".

"У него есть оговорки и он выразил их на правительственном совете, но он заявил, что уверен в усилиях министра иностранных дел и его стремлении добиться широкого консенсуса политических сил по этому вопросу, если, конечно, будет найдено удовлетворяющее соглашение", — сказал премьер.