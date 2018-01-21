В Праге умерла женщина, пострадавшая при пожаре в гостинице

ПРАГА, 21 янв — РИА Новости, Александр Куранов. В Праге скончался один из пациентов, тяжело пострадавших при субботнем пожаре в гостинице, его национальность пока не известна, сообщил РИА Новости представитель пражской Факультативной больницы Михал Шнайдер.

В центре Праги вечером в субботу произошел пожар в 4-звездочной гостинице Eurostars David. По сообщению медиков, в результате пожара погибли два человека и 9 человек пострадали, в том числе пятеро — тяжело. Ранее представитель пражской полиции Ян Данек сообщил РИА Новости, что в одной из пражских больниц находятся в критическом состоянии две женщины, национальности которых не установлены. Об остальных пострадавших, включая погибших, полиции известно, что они являются гражданами Франции, Германии, Нидерландов, Южной Кореи и Турции. Сведениями о скончавшемся в воскресенье человеке Данек на момент разговора с РИА Новости еще не располагал.

"Сегодня утром скончался один из пациентов, поступивших в нашу больницу в субботу вечером в очень тяжелом состоянии. Других данных об этом сообщить пока не могу", — сказал Шнайдер в воскресенье.

Все пострадавшие распределены по пражским больницам. Еще около 40 человекам, которые при пожаре отравились дымом, была оказана помощь на месте. Те жильцы, которым не понадобилась госпитализация, были размещены владельцами Eurostars David в другой принадлежащей им гостинице также в центре Праги. Причиной пожара стала неисправность вентиляции на первом этаже гостиницы.