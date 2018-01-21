Германия и Франция работают над новым договором о сотрудничестве

БЕРЛИН, 21 янв — РИА Новости. Франция и Германия планируют подписать в конце 2018 года новый договор о сотрудничестве, главными темами станут вопросы экономического взаимодействия и безопасности, говорится в совместном заявлении действующего канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

Текст заявления распространен в воскресенье пресс-службой правительства ФРГ, оно приурочено к 55-летию со дня подписания Елисейского договора.

"Президент Франции и канцлер договорились 19 января в Париже о согласовании нового Елисейского договора в течение этого года", — говорится в заявлении.

"Франция и Германия стремятся к дальнейшему развитию франко-германского сотрудничества для решения политических, социальных, экономических и технологических задач на ближайшие десятилетия. В частности, речь идет о продвижении к более процветающей и конкурентоспособной, суверенной, единой и демократической Европе. Наша цель — разработать общие позиции по всем важным европейским и международным темам", — сообщается в документе.

Среди центральных тем будущего договора выделены три больших блока — экономическая безопасность, развитие межобщественного сотрудничества и содействие в сфере безопасности, указано в заявлении.

"Мы будем углублять экономическую интеграцию, принимая во внимание компетенцию различных уровней управления в наших странах. В частности, важно продвигать двустороннюю юридическую гармонизацию и совместную реализацию законодательства ЕС в наших странах. Мы будем создавать общую политику и инструменты для устойчивого развития, дигитализации и инновационных инноваций, укреплять нашу конкурентоспособность и содействовать экономическому, финансовому и социальному сближению", — говорится в документе.

"Германия и Франция расширят доверительное сотрудничество в области внешней политики, обороны, безопасности и развития, будь то в борьбе с международным терроризмом, в управлении кризисами или помощи в целях развития. Мы будем определять пути эффективного обеспечения общих франко-германских интересов и ценностей, особенно в контексте общих административных и дипломатических структур, в многосторонних форматах и в наших отношениях с нашими партнерами внутри и вне Европейского союза", — заявляют стороны.

Кроме того, в договоре будет прописано расширение сотрудничества между полицией и разведывательными службами двух стран, в политике развития на Африканском континенте, а также в работе над "европейскими ответами" на вызовы, связанные с нелегальной миграцией.