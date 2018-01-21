В ДНР заявили о наращивании группы силовиков на Мариупольском направлении

ДОНЕЦК, 21 янв — РИА Новости. Украинские силовики наращивают группировку в Донбассе: в Мариуполь прибыло две колонны техники, заявил журналистам в воскресенье заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Мы продолжаем фиксировать наращивание сил и средств ВСУ. Так, нашей разведкой получены данные о прибытии в Мариуполь из Херсонской области двух колонн техники из состава 56-й отдельной мотопехотной бригады до двух батальонов", — сказал он.

По его словам, также имеются данные о проведении силовиками с 21 по 30 января комплексной тренировки подразделений и частей противовоздушной обороны в Донбассе. Он отметил, что планируется привлечение самолетов военно-воздушных сил Украины.

"Согласно минским соглашениям, в 30-километровой зоне вдоль всей линии соприкосновения запрещено использование авиации. Мы не исключаем, что под прикрытием проведения этой тренировки может быть произведено уничтожение авиационного средства для последующего обвинения в этом наших вооруженных сил. Предупреждаем, что наши средства ПВО будут использованы против вражеской авиации только в случае нарушения ею наших воздушных границ", — добавил Басурин.

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