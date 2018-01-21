У полиции Чехии нет данных о россиянах, пострадавших при пожаре в отеле

ПРАГА, 21 янв – РИА Новости, Александр Куранов. У чешской полиции пока нет данных о том, что граждане РФ могли пострадать вечером в субботу при пожаре в гостинице Eurostars David в центре Праги, но власти до сих пор не имеют информации о национальности двух женщин, находящихся в очень тяжелом состоянии в больнице, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель городской полиции Ян Данек.

В центре Праги вечером в субботу произошел пожар в 4-звездочной гостинице Eurostars David, по сообщению медиков в результате пожара погибли два человека и 9 человек получили ранения, в том числе пятеро — тяжелые. Все раненые распределены по пражским больницам. Еще около 40 человек отравились дымом, им была оказана помощь на месте. Те жильцы, которым не понадобилась госпитализация, были размещены владельцами Eurostars David в другой принадлежащей им гостинице также в центре Праги.

"Полиции уже известна национальность большинства из тех людей, которые пострадали при субботнем пожаре в пражской гостинице Eurostars David. Погибли граждане Южной Кореи и Германии, среди раненых — граждане Германии, Франции, Нидерландов, Турции и Южной Кореи. Пока неизвестна национальность двух женщин, находящихся в очень тяжелом состоянии. Данных о том, что среди пострадавших могли быть россияне, у полиции пока нет", — сообщил Данек.