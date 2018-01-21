В Турции два человека пострадали при попадании ракет с территории Сирии

АНКАРА, 21 янв – РИА Новости, Алена Палажченко. Два человека получили ранения в результате попадания ракет с территории Сирии в район турецкого города Килис, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в воскресенье.

"Шесть ракет попали в Килис. Двое раненых, погибших нет", — цитирует премьера телеканал NTV.

Он добавил, что регионе, где в настоящее время проводится военная операция, находится "от 6 до 10 тысяч террористов".

Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в субботу в 17.00 мск. По данным генштаба, в ней участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей. Позже премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о возможном начале наземной операции в Африне в воскресенье.

Сирийское правительство решительно осудило нападение Турции на город Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.

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