Число жертв взрыва при атаке на отель в Кабуле возросло до 12

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Не менее 12 мирных жителей погибли при атаке на отель Intercontinental Hotel в Кабуле, сообщило агентство "Пажвак".

Ранее сообщалось о пяти погибших и шести раненых.

Телеканал Tolo news сообщил о том, что атака, длившаяся около 18 часов, была подавлена. Ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение "Талибан"*, в атаке участвовали пять боевиков группировки.

Вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel вечером в субботу. В итоге удалось спасти 126 человек, в том числе 41 иностранца. В настоящий момент пожарные пытаются потушить охватившее часть здания пламя.

* Террористическая группировка "Талибан" запрещена в России.