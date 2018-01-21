Украина усилит охрану дипломатических ведомств за рубежом

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости. Украина усилит охрану дипломатических учреждений за рубежом после ситуации с посольством в Афинах, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел страны Марьяна Беца.

"Мы понимаем, что за четыре года войны ситуация с безопасностью наших дипучреждений за границей требует пересмотра условий охраны", — цитирует Бецу сайт телеканала " Громадське ТВ" ("Общественное ТВ").

В субботу неизвестные попытались напасть на украинское посольство. По словам Бецы, злоумышленники забросали двор диппредставительства коктейлями Молотова, которые не загорелись. Пожарные службы и правоохранители быстро прибыли на место происшествия, никто из сотрудников посольства не пострадал.

СМИ также сообщали о поджоге трех автомобилей, припаркованных у посольства.