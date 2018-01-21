В горах близ Алма-Аты спасли четырех потерявшихся туристов из Чехии

АЛМА-АТА, 21 янв – РИА Новости. Спасатели нашли четырех туристов из Чехии, потерявшихся во время похода в горы недалеко от Алма-Аты, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета по ЧС (КЧС) МВД республики Руслан Иманкулов.

По его информации, сообщение о том, что в горах потерялись 4 туриста — граждане Чехии, – поступило вечером в субботу.

"На место поисков незамедлительно выехала оперативная группа Центрального регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда КЧС МВД Республики Казахстан. К поискам был привлечен кинологический расчет", — сообщил Иманкулов.

Кроме того, в поисках принимали участие сотрудники службы спасения администрации города Алма-Аты и департамента внутренних дел.

"Поиски продолжались на протяжении 4,5 часов. Около 4 часов 30 минут (01.30 мск) 21 января совместными усилиями указанных служб туристы были обнаружены между горнолыжным курортом "Шымбулак" и пиком "Шымбулак", после чего начато движение к канатной дороге. В данное время туристы вне опасности", — проинформировал представитель КЧС.