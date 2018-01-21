На Украине почти 300 населенных пунктов остаются без света из-за непогоды

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости. Почти 300 населенных пунктов в пяти областях Украины остаются без электричества из-за непогоды, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"Остаются обесточенными 294 населенных пункта в пяти областях", — говорится в сообщении.
В частности, в Одесской области без электричества остаются 197 населенных пункта, Черниговской — 65, Днепропетровской — 21, Кировоградской — девять и Черкасской — два.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады областных энергокомпаний.