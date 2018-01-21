На Украине почти 300 населенных пунктов остаются без света из-за непогоды

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости. Почти 300 населенных пунктов в пяти областях Украины остаются без электричества из-за непогоды, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Ранее синоптики предупредили об ухудшении погодных условий на Украине. Восемнадцатого января сообщалось, что более 700 населенных пунктов в десяти областях страны остались без электроснабжения.

"Остаются обесточенными 294 населенных пункта в пяти областях", — говорится в сообщении.

В частности, в Одесской области без электричества остаются 197 населенных пункта, Черниговской — 65, Днепропетровской — 21, Кировоградской — девять и Черкасской — два.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады областных энергокомпаний.