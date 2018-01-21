Статую Свободы закрыли для посетителей

Ситуация с финансированием федеральных ведомств в США (17)

Очередь на круиз по заливу вокруг Статуи Свободы и острова Эллис. 20 января 2017

Очередь на круиз по заливу вокруг Статуи Свободы и острова Эллис. 20 января 2017

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Статую Свободы в Нью-Йорке закрыли на время приостановки работы федерального правительства США, сообщает New York Daily News.

На пристани в Манхэттене для туристов расставили таблички, предупреждающие о закрытии монумента. Закрыта для посетителей и другая достопримечательность — остров Эллис. Оба объекта управляются Службой национальных парков США.

I’m down in Battery Park where tourists can’t leave for the Statue of Liberty and Ellis Island cause of the govt shutdown pic.twitter.com/wDUqCbZKDH — Amber Jamieson (@ambiej) 20 января 2018 г.

Отмечается, что в связи с временным прекращением финансирования правительства по всей Америке закрыты около трети всех национальных парков и музеев.

Ранее Палата представителей приняла очередной временный бюджет сроком на месяц, но демократическое меньшинство в Сенате саботировало принятие законопроекта. В результате работа федерального правительства США была приостановлена.

Между двумя политическими силами остаются разногласия, в частности по вопросам иммиграции. Комментируя ситуацию, президент США Дональд Трамп заявил, что демократов больше волнуют нелегалы, чем национальная безопасность страны.