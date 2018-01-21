Власти Афганистана сообщили о подавлении атаки на отель в Кабуле

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Представитель МВД Афганистана заявил, что нападение на отель Intercontinental Hotel в Кабуле подавлено, было ликвидировано три боевика, сообщает телеканал Tolo.

В итоге удалось спасти 126 человек, в том числе 41 иностранца. Жертвами атаки стали пять человек, еще шестеро получили ранения. В настоящий момент пожарные пытаются взять под контроль охватившее часть здания пламя.

Вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel накануне вечером. Ситуацию не удавалось разрешить в течение около десяти часов, на протяжении ночи были слышны перестрелка и взрывы. Как ранее сообщил представитель афганского МВД Наджиб Даниш, все погибшие и пострадавшие являются гражданами Афганистана.

Отель Intercontinental Hotel в Кабуле уже не в первый раз подвергается атаке боевиков. В июне 2011 года девять нападавших ворвались в здание отеля, жертвами атаки стали 12 человек. Все боевики были ликвидированы в ходе спецоперации.