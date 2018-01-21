МВД Афганистана сообщило о пяти погибших при атаке на отель в Кабуле

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Представитель афганского МВД Наджиб Даниш сообщил, что в результате атаки боевиков на отель Intercontinental Hotel в Кабуле погибли пять человек, еще шесть получили ранения, в том числе три сотрудника сил безопасности, сообщает телеканал Tolo.
Вооруженные боевики ворвались в Intercontinental Hotel накануне вечером, ситуацию до сих пор не удается взять под полный контроль. Всю ночь была слышна перестрелка и взрывы. На данный момент удалось ликвидировать двоих нападавших, но в здании остается еще как минимум один.
Ранее поступали сообщения о 35 погибших и пострадавших, однако не уточнялось, сколько из них жертв и раненых. Также сообщалось о вспыхнувшем внутри пожаре.
Отель Intercontinental Hotel в Кабуле уже не в первый раз подвергается атаке боевиков. В июне 2011 года девять нападавших ворвались в здание отеля, жертвами атаки стали 12 человек. Все боевики были ликвидированы в ходе спецоперации.