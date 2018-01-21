МВД Афганистана сообщило о пяти погибших при атаке на отель в Кабуле

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Представитель афганского МВД Наджиб Даниш сообщил, что в результате атаки боевиков на отель Intercontinental Hotel в Кабуле погибли пять человек, еще шесть получили ранения, в том числе три сотрудника сил безопасности, сообщает телеканал Tolo.

По информации Даниша, афганские силовики зачистили пять этажей гостиницы, остался только последний, шестой, этаж. Удалось спасти более 100 гостей и работников отеля, в их числе 16 иностранцев. Даниш уточнил, что все погибшие и пострадавшие являются гражданами Афганистана. Чиновник также опроверг данные о захвате заложников.

Вооруженные боевики ворвались в Intercontinental Hotel накануне вечером, ситуацию до сих пор не удается взять под полный контроль. Всю ночь была слышна перестрелка и взрывы. На данный момент удалось ликвидировать двоих нападавших, но в здании остается еще как минимум один.

Ранее поступали сообщения о 35 погибших и пострадавших, однако не уточнялось, сколько из них жертв и раненых. Также сообщалось о вспыхнувшем внутри пожаре.

Отель Intercontinental Hotel в Кабуле уже не в первый раз подвергается атаке боевиков. В июне 2011 года девять нападавших ворвались в здание отеля, жертвами атаки стали 12 человек. Все боевики были ликвидированы в ходе спецоперации.