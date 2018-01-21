В Китае мужчину задержали за продажу мяса краденых собак в рестораны

ПЕКИН, 21 янв — РИА Новости. Правоохранительные органы южной китайской провинции Гуандун задержали мужчину за кражу собак и продажу их мяса в рестораны, сообщает издание "Наньфан душибао".

Расследование было инициировано после появления в интернете видеозаписи того, как мужчина, ехавший на мотоцикле, спрыгивает со своего транспортного средства вслед за сбежавшей от него собакой. Он одновременно достает из кармана небольшой арбалет, стреляет в собаку, а после того, как та упала на землю, поднимает ее, кладет в мешок и скрывается с места преступления.

Через три дня после начала следствия и розыска мужчина был задержан в одном из домов города Хуэйчжоу. В его жилище были также обнаружены два арбалета и около 130 стрел с транквилизаторами.

Кроме того, сотрудники полиции нашли разделанные тела убитых собак, а также 21 еще живую собаку. Животные находились в тесных клетках, при этом помещение, где мужчина их держал, было площадью порядка одной тысячи метров. Спасенные четвероногие позже были переведены в специальный питомник.

Также были обнаружены бухгалтерские документы, в том числе приходно-расходная книга, согласно которой мужчина ежедневно убивал до 40 собак, мясо которых он продавал в близлежащие рестораны.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.