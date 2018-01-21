В ЛНР не зафиксировали нарушений перемирия в течение минувших суток

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (157)

ЛУГАНСК, 21 янв — РИА Новости. Минувшие сутки украинские силовики придерживались режима прекращения огня в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала в Минске режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Стороны периодически обвиняют друг друга в нарушении перемирия.

"За прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано. Режим прекращения огня соблюдался", — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что режим тишины соблюдается вторые сутки подряд.