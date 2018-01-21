ВСУ нарушили перемирие в Донбассе 11 раз за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 21 янв — РИА Новости. Украинские силовики 11 раз нарушили режим прекращения огня за сутки, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки ВС Украины 11 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы семи населенных пунктов. Противник применял артиллерию калибром 122 миллиметра, минометы, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал представитель оперативного командования.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили в воскресенье, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки шесть раз открывали огонь по их позициям, в результате пятеро украинских военных ранены.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Стороны конфликта уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.

"В общем, за минувшие сутки, противник шесть раз нарушил режим тишины. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий сил АТО получил ранение, еще четверо получили боевые травмы. Состояние всех воинов военные медики оценивают как удовлетворительное, им предоставляется необходимо врачебная помощь", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

По данным силовиков, на луганском направлении из гранатометов были обстреляны их позиции около Луганского, на донецком направлении огонь велся из минометов, вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия в районе Водяного, Новоселовки Второй и Широкино.