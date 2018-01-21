Белый дом перестал отвечать на звонки

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Служба Белого дома по связям с общественностью перестала отвечать на телефонные звонки граждан. Сотрудников ведомства заменила запись автоответчика, в которой говорится о приостановке работы федерального правительства из-за задержки принятия бюджета. Запись приводит портал Mashabale.

saw this going around and wanted to check for myself: here’s the message you hear today when you ring the White House comment line during the shutdown pic.twitter.com/sCquYj0XnX — David Mack (@davidmackau) 20 января 2018 г.

​​Вина за случившееся в сообщении автоответчика возлагается на представителей Демократической партии. "К сожалению, сегодня мы не можем ответить на ваш звонок, потому что демократы в конгрессе держат финансирование правительства в заложниках, в том числе финансирование нашей армии и национальной безопасности, из-за несогласия по вопросу иммиграции", — говорит автоответчик.

Палата представителей приняла в минувший четверг очередной временный бюджет сроком на месяц, но демократическое меньшинство сената саботировало принятие законопроекта верхней палатой. В результате работа правительства остановилась в 00:00 в субботу.

Между республиканцами и демократами, а также внутри Республиканской партии сохраняются многочисленные разногласия, в том числе по вопросам иммиграции.

Трамп, комментируя ситуацию, ранее заявил, что демократов больше волнуют нелегалы, чем безопасность США. "Они (демократы. — Прим. ред.) могли легко прийти к соглашению, но вместо этого решили поиграть с политикой шатдауна (закрытием ведомств. — Прим. ред.)", — написал глава Белого дома в своем микроблоге Twitter.