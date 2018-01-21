Из отеля в Кабуле, на который напали боевики, удалось спасти 30 человек

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Афганским силовикам на данный момент удалось спасти 30 человек из отеля Intercontinental Hotel в Кабуле, на который напало несколько боевиков, сообщает местный телеканал Tolo.

Ранее сообщалось, что боевики взяли нескольких человек в заложники. По разным данным, нападавших было трое или четверо, они надели на себя пояса смертника. МВД страны подтвердило факт нападения. Полиция оцепила территорию вокруг здания, сотрудники органов безопасности вступили в перестрелку с боевиками.

Поступали сообщения о 35 погибших и пострадавших, однако точных официальных данных на этот счет пока нет. Также стало известно о том, что на одном из этажей гостиницы вспыхнул пожар.

По данным телеканала, ликвидировано уже двое нападавших, однако в здании может оставаться по меньшей мере еще один. Другой местный телеканал 1TV сообщает о восьми пострадавших, которые выпрыгивали из окон, пытаясь спастись.

В целом осада отеля, в котором вооруженные боевики открыли стрельбу, продолжается уже около десяти часов. В здании все еще остаются люди, причем как граждане Афганистана, так и других стран, отмечает телеканал.

Отель Intercontinental Hotel в Кабуле уже не в первый раз подвергается атаке боевиков. В июне 2011 года девять нападавших ворвались в здание отеля, жертвами атаки стали 12 человек. Все боевики были ликвидированы в ходе спецоперации.