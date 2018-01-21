Из отеля в Кабуле, на который напали боевики, удалось спасти 30 человек

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Афганским силовикам на данный момент удалось спасти 30 человек из отеля Intercontinental Hotel в Кабуле, на который напало несколько боевиков, сообщает местный телеканал Tolo.
Поступали сообщения о 35 погибших и пострадавших, однако точных официальных данных на этот счет пока нет. Также стало известно о том, что на одном из этажей гостиницы вспыхнул пожар.1TV сообщает о восьми пострадавших, которые выпрыгивали из окон, пытаясь спастись.
В целом осада отеля, в котором вооруженные боевики открыли стрельбу, продолжается уже около десяти часов. В здании все еще остаются люди, причем как граждане Афганистана, так и других стран, отмечает телеканал.
Отель Intercontinental Hotel в Кабуле уже не в первый раз подвергается атаке боевиков. В июне 2011 года девять нападавших ворвались в здание отеля, жертвами атаки стали 12 человек. Все боевики были ликвидированы в ходе спецоперации.