СМИ: Порошенко отдыхал на Мальдивах с документами на чужое имя

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко и члены его семьи получили от СБУ документы на чужие имена перед отлетом на отдых на Мальдивы, сообщает "Страна.ua” со ссылкой на источник в ведомстве.

"Гелетей (Валерий Гелетей, глава Госохраны — ред.) написал в СБУ письмо под грифом "секретно", что в адрес президента поступают угрозы. На основании этого письма СБУ изготовила ДОПы — паспорта на вымышленные имена. Этим занимался Департамент оперативно-технических мероприятий СБУ", — цитирует издание источник.

На какое именно имя были выданы документы, "Страна.ua" не уточняет.

Mr. Petro Incognito

Ранее украинская программа "Схема" провела расследование, в ходе которого выяснилось, что Порошенко потратил на отдых на Мальдивах по меньшей мере в 500 тысяч долларов. По информации источников программы, он заплатил за проживание 276 тысяч долларов и 37,55 тысячи долларов наличными за дополнительные расходы. Как удалось выяснить программе, президент отдыхал под именем Mr. Petro Incognito.

Согласно расследованию, на борту самолета, который летал на Мальдивы и обратно, было восемь пассажиров – трое мужчин и пять женщин. Чартер вылетел из Киева 1 января, на него были зарегистрированы Вера Лазарева, Иван Дегтерев, Евгения Сафонова, Александр Сычников, Катерина Боева, Виталий Кокорин, Елена Сенченко, Ольга Герасименко, 8 января чартер с этими же пассажирами вернулся обратно в Киев.

"Если эта информация верна, то, получается, президент и его спутники вылетели по паспортам, выданными на чужие имена", — отмечает "Страна.ua".

Лучше в тюрьму, чем на Мальдивы

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, комментируя отдых Порошенко, ранее заявил, что лучше сядет в тюрьму в Киеве, чем полетит на отдых на Мальдивы.

"Мне киевский снег гораздо роднее, чем все остальное. Даже на Мальдивы, если меня отправят на год, на остров президентский. Мне лучше сидеть в тюрьме здесь. Я заявляю это с полной ответственностью", — подчеркнул Саакашвили.

В пресс-службе президента, в свою очередь, сообщили, что после встречи Нового года в резиденции Порошенко действительно отправился на Мальдивы "с целью короткого отдыха" за свой счет.