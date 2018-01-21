Новое правительство Германии может вступить в полномочия уже в марте

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Новое правительство Германии может вступить в полномочия уже в первой половине марта, считает глава Христианско-социального союза (ХСС) и премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер.

Ранее политик полагал, что новый кабмин ФРГ не будет сформирован раньше апреля. Теперь же Зеехофер исходит из того, что "на партийном съезде СДПГ будет вынесено решение в пользу переговоров о коалиции".

"Мы должны начать переговоры о коалиции сразу после съезда СДПГ. Они могут закончиться в первых числах февраля. Затем последует решение членов СДПГ. Новое правительство может быть приведено к присяге в первой половине марта, задолго до Пасхи", — заявил он в интервью изданию Bild am Sonntag.

Новый кабинет министров в ФРГ должен быть сформирован по итогам выборов в бундестаг, состоявшихся 24 сентября. Первоначально канцлер Ангела Меркель во главе победившего на выборах альянса ХДС/ХСС планировала договориться о коалиции с другими партиями — "Зелеными" и Свободной демократической партией, но переговоры провалились.