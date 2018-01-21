Пушков отреагировал на идею Молдавии "выставить счет" России за "оккупацию"

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал намерение Молдавии "выставить счет" Москве за "оккупацию" Приднестровья, назвав его потугами, обреченными на провал.

"В Молдавии хотят получить с России миллиарды за мифическую "оккупацию Приднестровья"? Типичная логика паразитов: выдумать предлог и кричать "дайте деньги"! Потуги, обреченные на провал. Пусть даже не думают. Так можно вообще российского рынка лишиться и остаться ни с чем", — написал он на странице в Twitter.

Ранее спикер парламента Молдавии Андриан Канду обвинил Россию в нарушении норм международного права и сообщил о намерении взыскать с Москвы миллиарды долларов за "оккупацию" Приднестровья.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.