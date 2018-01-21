Македония определит новое название страны на референдуме

БЕЛГРАД, 21 янв — РИА Новости. Окончательное решение по спору с Грецией и новому названию для своего государства Македония примет на общенациональном референдуме, заявил премьер-министр страны Зоран Заев.
"Вы видите, что идет прозрачный процесс, мы хотим решения на основе национального консенсуса, и чтобы оно в конце было подтверждено гражданами на референдуме", — приводит слова Заева сайт македонского правительства.
Македония ведет длительный спор о названии своего государства с соседней Грецией, который тянется со времен развала Югославии в 1991 году. Греция добивается изменения названия республики, чтобы ее не путали с граничащей греческой областью Македония, и блокирует вступление Скопье в ЕС и НАТО. Название, с которым страна была принята в ООН в 1993 году, Бывшая югославская Республика Македония (БЮРМ), тоже не устраивает Афины.
В отсутствии решения Греция блокирует вступление Македонии в НАТО и ее сближение с Евросоюзом, что является главной внешнеполитической целью македонских властей.
Версии возможного нового названия для бывшей югославской республики не оглашаются официально. Однако СМИ региона со ссылкой на осведомленные источники сообщают, что на данный момент обсуждается пять вариантов: Республика Новая Македония, Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Вардарская Республика Македония и Республика Македония (Скопье).