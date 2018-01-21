Госдеп не будет регулярно обновлять русскоязычный аккаунт в Twitter

Ситуация с финансированием федеральных ведомств в США (15)

ВАШИНГТОН, 21 янв — РИА Новости. Русскоязычный аккаунт в Twitter госдепартамента США из-за задержки принятия американского бюджета не будет регулярно обновляться, сообщается на странице самого аккаунта "США по-русски".

"В связи с задержкой в принятии бюджета эта лента не будет обновляться регулярно. Пожалуйста, следите за дополнительной информацией на англоязычном аккаунте", — говорится в сообщении госдепа.

На это некоторые пользователи предложили госдепартаменту помочь и создать кошелек в "Яндекс".

Палата представителей приняла в минувший четверг очередной временный бюджет сроком на месяц, но демократическое меньшинство сената саботировало принятие законопроекта верхней палатой. В результате работа правительства остановилась в 00.00 в субботу.