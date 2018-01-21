МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко и члены его семьи получили от СБУ документы на чужие имена перед отлетом на отдых на Мальдивы, об этом пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в ведомстве.

"Гелетей (Валерий Гелетей, глава Госохраны. — ред) написал в СБУ письмо под грифом "секретно", что в адрес президента поступают угрозы. На основании этого письма СБУ изготовила ДОПы — паспорта на вымышленные имена. Этим занимался Департамент оперативно-технических мероприятий СБУ", — цитирует издание источник.

На какое именно имя были выданы документы, "Страна.ua" не уточняет.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Порошенко вместе с семьей провел отпуск на Мальдивах. Отмечалось, что для этого с 1 по 8 января был арендован остров стоимостью не менее 500 тысяч долларов. При этом украинский лидер зарегистрировался в отеле под именем Mr Incognito Petro Ukraine.