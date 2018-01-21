В Карабахе заявили об авиаударе, нанесенном азербайджанским беспилотником

ЕРЕВАН, 21 янв – РИА Новости. Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщило об ударе, нанесенном с беспилотника азербайджанскими военными.

"Игнорируя обязательства, взятые в ходе встречи, состоявшейся в Кракове при посредничестве Минской группы ОБСЕ, в которых содержится призыв к сторонам принять меры по укреплению доверия, противник 20 января примерно в 14.50 по местному времени (13.50 мск) совершил очередную провокацию на северном направлении линии соприкосновения, сбросив на армянские позиции минометную мину из беспилотника", — говорится в сообщении, размещенном на сайте военного ведомства.

По данным пресс-службы, в результате действий азербайджанских военных армия обороны НКР потерь не понесла.

"Передовые подразделения армии обороны продолжают полноценно контролировать линию соприкосновения и уверенно осуществлять боевое дежурство. Министерство обороны Республики Арцах (армянское название Карабаха – ред.) призывает военно-политическое руководство Азербайджана следовать взятым на себя обязательством и избегать авантюристической тактики нагнетания обстановки", — заявили в военном ведомстве республики.

Официальных комментариев от азербайджанской стороны пока не поступало.