Названа причина разворота танкера с российским газом для США

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Танкер, перевозивший российский сжиженный газ в США, доставит его в пункт назначения, несмотря на разворот корабля в Атлантике.

Неожиданная смена курса

Судно Gaselys вышло из британского порта Айл-оф-Грейн. Оно должно было перевезти в американский терминал Everett, расположенный возле Бостона, сжиженный природный газ с "Ямала СПГ". Корабль должен был прибыть в Соединенные Штаты в субботу.

Однако накануне стало известно, что танкер изменил курс посреди Атлантического океана. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные о передвижении судов, Gaselys направился в испанский порт Альхесирас.

Виновата погода

Позднее компания-судовладелец Engie SA прояснила ситуацию. По словам представителей перевозчика, на изменение курса и, соответственно, на дату прибытия судна в порт повлияли плохие погодные условия в Атлантике.

"Конечный пункт назначения груза не изменился", — подчеркнули в Engie SA, опровергнув таким образом информацию СМИ о том, что корабль якобы движется в Испанию.

Странная сделка

В начале января СМИ узнали о закупке США российского сжиженного газа. Танке Gaselys встал на загрузку в Айл-оф-Грейн сразу после того, как в конце декабря там разгрузилось судно "Кристоф де Маржери" с первой партией российского газа с "Ямала СПГ".

Причиной сделки стали экстремальные погодные условия – снежный шторм, из-за которого цены на газ на Восточном побережье США выросли до беспрецедентной отметки в 6,3 тысячи долларов за тысячу кубометров.

Реалии рынка

Закупка американцами голубого топлива из России – довольно необычная сделка, заявил в эфире радио Sputnik директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. Соединенные Штаты сами добывают газ и отправляют его на экспорт, хотя пока и в не очень больших количествах, напомнил он. По его словам, этот шаг, однако, не свидетельствует о какой-то долгосрочной тенденции.

"Так получилось именно из-за погодных условий в США: были сильные морозы, снежные ураганы, что в результате сильно увеличило спрос на газ. Соответственно, сильно выросли цены, поэтому стало прибыльно покупать газ в других странах: добыча не может так быстро вырасти вслед за спросом", — сказал он.

Президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин в эфире радио Sputnik отметил, что покупатель российского газа – компания Engie – решил воспользоваться ситуацией на американском рынке.

"Газ дошел до Великобритании, там его отгрузили и ждали. Сейчас холода в США, и я так понимаю, те, кто закупил газ, хотят воспользоваться этой ситуацией", — пояснил он.

Проект "Ямал СПГ" предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционерами выступают "Новатэк" (50,1%), французская Total (20%), китайские CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построят три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одну дополнительную на миллион тонн. Производство СПГ на первой линии началось в декабре 2017 года.