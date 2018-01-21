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Названа причина разворота танкера с российским газом для США

00:1421.01.2018
5212998
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЗавод по производству сжиженного газа. Архивное фотоЗавод по производству сжиженного газа. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Танкер, перевозивший российский сжиженный газ в США, доставит его в пункт назначения, несмотря на разворот корабля в Атлантике.

Неожиданная смена курса

Трубы для газопровода Северный поток 2. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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США покупают русский газ, Норвегия помогает строить "Северный поток — 2"
Судно Gaselys вышло из британского порта Айл-оф-Грейн. Оно должно было перевезти в американский терминал Everett, расположенный возле Бостона, сжиженный природный газ с "Ямала СПГ". Корабль должен был прибыть в Соединенные Штаты в субботу.

Однако накануне стало известно, что танкер изменил курс посреди Атлантического океана. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные о передвижении судов, Gaselys направился в испанский порт Альхесирас.

Виновата погода

Завод по производству сжиженного газа Ямал СПГ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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"Так устроен рынок". Эксперт о поставках газа с "Ямала СПГ" в США
Позднее компания-судовладелец Engie SA прояснила ситуацию. По словам представителей перевозчика, на изменение курса и, соответственно, на дату прибытия судна в порт повлияли плохие погодные условия в Атлантике.

"Конечный пункт назначения груза не изменился", — подчеркнули в Engie SA, опровергнув таким образом информацию СМИ о том, что корабль якобы движется в Испанию.

Странная сделка

Арктический танкер-газовоз Кристоф де Маржери (ледового класса Arc7), разработанный для проекта Ямал СПГ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Эксперт о поставках газа из России в США: неожиданно, но объяснимо
В начале января СМИ узнали о закупке США российского сжиженного газа. Танке Gaselys встал на загрузку в Айл-оф-Грейн сразу после того, как в конце декабря там разгрузилось судно "Кристоф де Маржери" с первой партией российского газа с "Ямала СПГ".

Причиной сделки стали экстремальные погодные условия – снежный шторм, из-за которого цены на газ на Восточном побережье США выросли до беспрецедентной отметки в 6,3 тысячи долларов за тысячу кубометров.

Реалии рынка

Хранилище сжиженного природного газа в порту Сабетта
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Эксперт: развитие производства СПГ в России – очень правильная линия
Закупка американцами голубого топлива из России – довольно необычная сделка, заявил в эфире радио Sputnik директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. Соединенные Штаты сами добывают газ и отправляют его на экспорт, хотя пока и в не очень больших количествах, напомнил он. По его словам, этот шаг, однако, не свидетельствует о какой-то долгосрочной тенденции. 

"Так получилось именно из-за погодных условий в США: были сильные морозы, снежные ураганы, что в результате сильно увеличило спрос на газ. Соответственно, сильно выросли цены, поэтому стало прибыльно покупать газ в других странах: добыча не может так быстро вырасти вслед за спросом", — сказал он.

Президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин в эфире радио Sputnik отметил, что покупатель российского газа – компания Engie – решил воспользоваться ситуацией на американском рынке.

Рабочий на станции по добыче природного газа. Архивное фото
© AP Photo / Murad Sezer
Главные события в мировой газовой отрасли в 2017 году
"Газ дошел до Великобритании, там его отгрузили и ждали. Сейчас холода в США, и я так понимаю, те, кто закупил газ, хотят воспользоваться этой ситуацией", — пояснил он.

Проект "Ямал СПГ" предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционерами выступают "Новатэк" (50,1%), французская Total (20%), китайские CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построят три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одну дополнительную на миллион тонн. Производство СПГ на первой линии началось в декабре 2017 года.

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В мире
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
89140419133a
у Милера бабло кончилось , решил кораблик газа спихнуть
01:08
21.01.2018
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