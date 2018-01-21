Названа причина разворота танкера с российским газом для США

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Танкер, перевозивший российский сжиженный газ в США, доставит его в пункт назначения, несмотря на разворот корабля в Атлантике.
Неожиданная смена курса
Однако накануне стало известно, что танкер изменил курс посреди Атлантического океана. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные о передвижении судов, Gaselys направился в испанский порт Альхесирас.
Виновата погода
"Конечный пункт назначения груза не изменился", — подчеркнули в Engie SA, опровергнув таким образом информацию СМИ о том, что корабль якобы движется в Испанию.
Странная сделка
Причиной сделки стали экстремальные погодные условия – снежный шторм, из-за которого цены на газ на Восточном побережье США выросли до беспрецедентной отметки в 6,3 тысячи долларов за тысячу кубометров.
Реалии рынка
"Так получилось именно из-за погодных условий в США: были сильные морозы, снежные ураганы, что в результате сильно увеличило спрос на газ. Соответственно, сильно выросли цены, поэтому стало прибыльно покупать газ в других странах: добыча не может так быстро вырасти вслед за спросом", — сказал он.
Президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин в эфире радио Sputnik отметил, что покупатель российского газа – компания Engie – решил воспользоваться ситуацией на американском рынке.
Проект "Ямал СПГ" предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционерами выступают "Новатэк" (50,1%), французская Total (20%), китайские CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построят три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одну дополнительную на миллион тонн. Производство СПГ на первой линии началось в декабре 2017 года.