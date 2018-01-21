Пороховая бочка Европы. Кто хочет снова взорвать Балканы

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости, Филипп Прокудин. Убийство в Косово сербского политика Оливера Ивановича показало, что Балканы готовы взорваться вновь. И без того сложная ситуация в регионе резко обострилась. В Ивановиче воплощались все надежды сербской общины, пусть и призрачные, — не все еще потеряно, удастся договориться. Теперь надежд нет. О том, что может произойти после этого убийства, — в материале РИА Новости.

"Ситуация изменилась катастрофически"

Убийство Ивановича отозвалось резким эхом не только на Балканах — во всех странах со своими интересами в регионе. В Косово и за его пределами Иванович считался независимым политиком, представлявшим интересы сербской общины.

"Вы знаете, что произошло вчера. Прозвучал выстрел. Один выстрел — и ситуация изменилась катастрофически", — сказал премьер-министр Болгарии, страны, председательствующей сейчас в Совете ЕС.

Российский МИД осудил убийство Ивановича и выразил надежду на то, что власти Косово проведут тщательное расследование произошедшего. "Сведение политических счетов подобным образом чревато разрастанием атмосферы террора, рецидивами межэтнического конфликта в регионе", — отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

Патриарх Сербский Ириней выразился жестче. "Многие были вынуждены покинуть территорию Старой Сербии (Косово и Метохии. — Прим. ред.). Иванович подвергался давлению, перенес тяжелейшие испытания. Он мог оставить свою землю, но не хотел этого делать любой ценой. К сожалению, он не сделал этого даже ценой собственной жизни", — сказал клирик.

Сербский политик Воислав Шешель считает, что к преступлению причастны западные спецслужбы. "Оливер Иванович был председателем, в общем-то, незначительной политической партии, но случилось нечто очень странное. Три года он провел под арестом, обвиненный в военных преступлениях. Абсолютно все <…> знали, что он вообще не был замешан ни в каких злодеяниях", — отметил Шешель. Он напомнил, что в 2017-м неизвестные подожгли личный автомобиль Ивановича.

Делегация Сербии отказалась от участия в очередном раунде переговоров с косовско-албанскими властями в Брюсселе из-за убийства в Косовска-Митровице.

© AP Photo / Visar Kryeziu Полицейские на месте убийства политика Оливера Ивановича в Косовска-Митровице. 16 января 2018 © AP Photo / Visar Kryeziu Полицейские на месте убийства политика Оливера Ивановича в Косовска-Митровице. 16 января 2018

Серая зона

У Ивановича, как и у многих других балканских политиков, был военно-этнический "бэкграунд": его обвиняли в убийстве албанцев. В 2016-м косовский суд признал его виновным в преступлении, совершенном в 1999 году. Апелляционная инстанция в феврале 2017 года выпустила Ивановича под домашний арест. Все это время политик активно работал. Надо сказать, что Иванович придерживался умеренных взглядов в отстаивании интересов сербской общины. Он был неудобен официальному Белграду — политик критиковал проект "Сербский список" из-за связей с криминалом. И Приштина была от него не в восторге.

Балканы и так неспокойный регион, а Иванович вел свою деятельность на севере Косово, где этнические противоречия обострены до предела. Этот регион полностью не контролируют ни косовские власти, ни Белград. Соответственно, в серой зоне процветают криминал и контрабанда.

Голос за правду и справедливость

В пресс-центре международного информационного агентства "Россия сегодня" состоялся показ документального фильма "Косово: момент в цивилизации". В ленте идет речь о разрушении сербских церквей и монастырей в крае — экстремисты хотят стереть с лица земли все, что связано с многовековой историей сербов в Косово, регионе, имеющем для них особое культурное значение. Убийство Оливера Ивановича находится в том же ряду. Автор фильма Борис Малагурский отметил то ужасное впечатление, которое произвела гибель политика на сербскую общину региона.

© РИА Новости / Владимир Трефилов Режиссер Борис Малагурский во время показа документального фильма "Косово: момент в цивилизации" в пресс-центре МИА "Россия сегодня". 18 января 2018 © РИА Новости / Владимир Трефилов Режиссер Борис Малагурский во время показа документального фильма "Косово: момент в цивилизации" в пресс-центре МИА "Россия сегодня". 18 января 2018

"Умолк великий голос за правду и справедливость. Его не любили многие политики, особенно в Белграде, но обычные люди любили его, ценили его страстное желание остаться на своей земле. <…> Он послужит примером для всех поколений и многих политиков, (образцом того,) что они должны сражаться за свободу, невзирая на опасность для собственной жизни", — говорит Малагурский.

Забытые приличия

"Убийство Ивановича бросает тень на Белград, поскольку нынешние власти вели кампанию против него, даже выпускали оскорбительные видеоклипы. Сам Оливер Иванович буквально на днях говорил, что опасается покушения. Теперь в уязвимой позиции находится лично президент Сербии Александр Вучич. На пресс-конференции ему пришлось спорить с журналисткой из Косовской-Митровицы", — отмечает эксперт белградского Института европейских исследований Стеван Гайич.

Президент Центра стратегических инициатив в Белграде Александр Митич указывает на то, что в любом контексте и при любом развитии ситуации убийство Ивановича даст однозначный эффект: усиление тревожности у косовских сербов. "Преобладающее чувство — "если такое случилось с Оливером Ивановичем, это может случиться с каждым из нас", — говорит эксперт.

Митич обращает внимание на то, что для убийства Ивановича был выбран самый взрывоопасный момент в политической обстановке. "Берлин и Вашингтон жестко давят на Белград, чтобы там приняли соглашение по "нормализации" отношений с косовскими албанцами. Это позволит Косово стать членом ООН. <…> А лидеры сепаратистской парамилитарной "Армии освобождения Косово" (АОК) делают все возможное, чтобы предотвратить начало работы трибунала по военным преступлениям АОК и создание "Сообщества сербских муниципалитетов" в крае", — объясняет он.

© REUTERS / Djordje Kojadinovic Похороны Оливера Ивановича в Косовска-Митровице. 17 января 2018 © REUTERS / Djordje Kojadinovic Похороны Оливера Ивановича в Косовска-Митровице. 17 января 2018

Кроме того, как указывает эксперт, лидеры косовских албанцев пытаются реализовать проект создания собственной полноценной армии вместо подготовленных НАТО "Сил безопасности Косово".

Возможно, после гибели сербского политика ничего особенного пока не произойдет. Кураторы косовской независимости сейчас не заинтересованы во вспышке насилия в Косово. Белград уламывают в ходе многоэтапных переговоров, и лишнее подтверждение того, что подопечные внешних игроков — обыкновенные экстремисты, никому не нужно.

Но очевидно, что убийство Оливера Ивановича практически навсегда похоронило надежды на то, что стороны могут договориться хотя бы по формуле "худой мир лучше доброй ссоры". Независимого политика терпели в серой зоне — это было соблюдением хоть каких-то приличий. Все делали вид, что ситуация далека от взрыва. Теперь приличия можно не соблюдать.