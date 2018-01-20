Белый дом назвал условия для переговоров с демократами по иммиграции

ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Администрация Белого дома не будет идти ни на какие переговоры по иммиграции с демократами до тех пор, пока те не разблокируют работу правительства США, заявил директор Белого дома по взаимодействию в области законодательства Марк Шорт на брифинге для журналистов в субботу.

"Мы не будем вести никаких переговоров до тех пор, пока не возобновится работа правительства. При этом подчеркну, что мы не меньше заинтересованы в решении вопроса по нелегальным иммигрантам. Мы готовы начать переговоры по этому вопросу сразу же после возобновления работы правительства", — сказал он.

Директор Белого дома по бюджету Мик Малвейни заявил, что эта остановка правительства отличается от той, что была в 2014 году при администрации Барака Обамы. Часть агентств продолжают свою работу. Например, агентства в области кибербезопасности, уточнил он.

Палата представителей приняла в минувший четверг очередной временный бюджет сроком на месяц, но демократическое меньшинство сената саботировало принятие законопроекта верхней палатой. В результате работа правительства остановилась в 12 часов ночи в субботу.

В настоящий момент конгрессу предложено обсудить бюджет на три недели вместо предложенных четырех, добавил Шорт, выразив надежду, что демократы пойдут на эту сделку.

С начала 2018 финансового года 1 октября конгресс уже трижды принимал временный бюджет в попытке отсрочить выработку долговременного решения. Между республиканцами и демократами, а также внутри Республиканской партии сохраняются многочисленные разногласия, в том числе по иммиграции.

Республиканцы не смогут обойтись без поддержки демократов в сенате, где у республиканцев лишь 51 голос из 100, а для принятия ряда бюджетных норм требуется не менее 60 голосов.

Демократы требуют принять бюджет и иммиграционное законодательство одним пакетом, Белый дом призывает голосовать по бюджету отдельно, а взамен обещает как можно скорее начать переговоры по иммиграции.

Демократы выступают против основных положений предвыборной программы Дональда Трампа — строительства стены на границе с Мексикой и высылки нелегальных иммигрантов.