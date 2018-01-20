Вице-президент США и глава Египта обсудили обстановку на Ближнем Востоке

КАИР, 20 янв — РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в субботу в ходе встречи с вице-президентом США Майком Пенсом заявил о праве палестинцев на создание столицы в Восточном Иерусалиме, сообщает пресс-служба главы египетского государства.

Вице-президент США прибыл в Каир в субботу вечером в рамках своего ближневосточного турне. Сразу по прилету американский политик был принят президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Согласно коммюнике канцелярии египетского лидера, ас-Сиси в ходе беседы подчеркнул намерение Египта укреплять отношения с США, а также рассказал Пенсу о борьбе Египта с терроризмом и о том уроне, который нанесли экстремисты стране. В связи с этим глава Египта заявил о том, что Каир надеется на поддержку США в борьбе с терроризмом.

Обсуждалось на встрече и решение президента США Дональда Трампа перенести американское посольство в Израиле в Иерусалим.

"Ас-Сиси подтвердил незыблемую позицию Египта, поддерживающую палестинцев и их права на создание независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме", — приводится в тексте заявления канцелярии слова ас-Сиси.

Визит Пенса был первоначально назначен на середину декабря, однако был перенес на волне протестов в регионе против решения Трампа перенести посольство США в Израиле в Иерусалим.

В ходе своей поездки на Ближний Восток Пенс также посетит Иорданию и Израиль.

Египет в значительной мере зависит от военной помощи США и заинтересован в расширении американской помощи для борьбы с терроризмом.

Пенс еще до визита столкнулся с рядом политических неудач. С ним отказался встречаться глава ПНА Махмуд Аббас, заявивший, что США демаршем относительно посольства лишили себя роли посредника в ближневосточном урегулировании. Отказались встречаться с Пенсом представители мусульманской общины и Коптской православной церкви в Египте.