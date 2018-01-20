Дипломаты пока не знают, есть ли россияне среди раненных при пожаре в Праге

ПРАГА, 20 янв – РИА Новости, Александр Куранов. В посольство РФ в Чехии пока не поступали данные о россиянах, которые могли бы пострадать при пожаре гостиницы Eurostars David в центре Праги, который начался вечером в субботу, сообщил РИА Новости представитель посольства Алексей Колмаков.

В центре Праги вечером в субботу возник пожар в 4-звездочной гостинице Eurostars David, по сообщению службы пожарной охраны есть данные о двух погибших и примерно 40 пострадавших.

"Посольство и консульство пока не располагают никакими данными о том, что граждане России могут находиться среди пострадавших при пожаре гостиницы", — сказал Колмаков.

Представитель городской полиции Ян Данек, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что у полиции пока нет данных о национальности людей, пострадавших при пожаре гостиницы.

"Такие данные должны появиться в течение вечерних часов или даже к утру", — сказал Данек.