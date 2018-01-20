В центре Праги горит отель, сообщается о двух погибших и около 40 раненых

ПРАГА, 20 янв — РИА Новости, Александр Куранов. В центре Праги вечером в субботу возник пожар в четырехзвездочной гостинице Eurostars David, есть данные о двух погибших и примерно 40 раненых, сообщил журналистам представитель городской службы пожарной охраны Петр Колоух.

2 dead, 8 injured (4 seriously) after fire in Hotel Eurostars David in #Prague, #CzechRepublic + 2 firefighters injured. / Source: Prague Ambulance + Fire dpt pic.twitter.com/7FzKOoIAtY — Filip Horký (@FilipHorky) 20 января 2018 г.

​"Пожару присвоена третья категория, четвертая объявляется только при ЧП. На месте работают представители всех городских пожарных отделений, а также добровольцы. Проходит эвакуация гостей отеля, она еще не закончена. Имеются данные о двух погибших и примерно 40 раненых, среди которых и двое наших коллег", — сказал Калаух.

Медицинская спасательная служба также сообщает о 40 пострадавших.

Eurostars David находится на улице Наплавни — неподалеку от площади Масарика в историческом центре Праги. Гостиница может разместить 152 постояльца, в момент начала пожара, по данным службы пожарной охраны, в ней находились около 50 человек.