На выборах президента Финляндии досрочно проголосовали 21,6% избирателей

Вид на порт в центре Хельсинки, Финляндия. Архивное фото

Вид на порт в центре Хельсинки, Финляндия. Архивное фото

ХЕЛЬСИНКИ, 20 янв — РИА Новости. За четыре дня досрочного голосования на выборах президента Финляндии проголосовали 21,6% избирателей, или более 916 тысяч, сообщает министерство юстиции страны в субботу.

Всего в Финляндии зарегистрированы 4,2 миллиона избирателей.

Досрочное голосование на президентских выборах началось в Финляндии 17 января и продлится до 23 января. Выборы президента намечены на 28 января.

"Наиболее активно досрочное голосование проходит в регионе Сатакунта — 27,2%, в Лапландии — 26,7%, Пирканмаа — 24,4%, Юго-Восточной Финляндии — 23,5%. Наименее активно на Аландских островах — 7,5%", — говорится в сообщении.

В Хельсинки явка за четыре дня составила 18%, в столичном избирательном округе Уусимаа — 18,6%.

Досрочно проголосовали премьер-министр Финляндии Юхи Сипиля и президент страны Саули Ниинистё.

Участки досрочного голосования расположены, в частности, в супермаркетах, библиотеках и почтовых отделениях по всей стране. За рубежом граждане Финляндии могут проголосовать досрочно в дипломатических представительствах, уточняет министерство юстиции страны.

Помимо действующего президента Саули Ниинистё, на главный пост в стране претендуют: депутат парламента, кандидат от Социально-демократической партии Туулу Хаатайнен, кандидат от партии "Истинные финны" Лаура Хухтасаари, Пекка Хаависто от партии "Союз зеленых", Мерья Кюллёнен от "Левого союза", Нильс Торвальдс от Шведской народной партии, экс-премьер Матти Ванханен от "Финляндского центра", член Европарламента Пааво Вяюрюнен.

Ожидается, что выборы пройдут в один тур, но в случае необходимости проведения второго тура он намечен на 11 февраля.