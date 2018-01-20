МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Жительница Таиланда придумала, как отбить у ребенка охоту пользоваться мобильным телефоном. Реакцию детей она сняла на видео, его опубликовал YouTube-канал ViralHog.

"Мои дети не отлипали от мобильного телефона. Я поменяла заставку на экране блокировки, и теперь они боятся играть", — говорится в подписи к ролику.

На видеозаписи видно, что женщина буквально уговаривает детей поиграть со смартфоном, однако они не хотят даже брать его в руки. Потом ей удается убедить младшего ребенка взять телефон — тот пытается его разблокировать, но, увидев пугающую заставку, начинает плакать. Второй ребенок при этом прячется.

Некоторые из пользователей YouTube назвали такой способ бороться с зависимостью от смартфонов гениальным, однако другие посетители канала посчитали его слишком жестоким.

"Пытки начинаются с самого детства", — написал один из комментаторов.

"Просто побейте ваших детей палкой, как делают все остальные!" — пошутил другой пользователь.



