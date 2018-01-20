В Кабуле боевики в отеле взяли в заложники несколько человек

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Боевики совершили нападение на отель Intercontinental Hotel в Кабуле, несколько человек взяты в заложники, есть погибшие, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники в полиции Афганистана.

МВД страны подтвердило факт нападения. Полиция оцепила территорию вокруг здания. В данный момент сотрудники органов безопасности вступили в перестрелку с боевиками.

Телеканала 1 TV со ссылкой на очевидцев сообщает, что террористы ведут огонь с последних этажей здания. По их словам, нападение совершили три террориста в поясах смертников.