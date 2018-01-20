Вучич не назвал конкретных шагов по защите сербов в Косово

БЕЛГРАД, 20 янв — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич не ответил конкретно на вопрос о том, как Белград планирует защитить косовских сербов от возможной угрозы со стороны косовских албанцев.

В ходе пресс-конференции в городе Косовска-Митровица на севере Косово сербский лидер получил несколько конкретных вопросов о гарантиях безопасности и о своих судьбах от граждан, пришедших на мероприятие для СМИ. Перед пресс-конференцией Вучич также общался с косовскими сербами за закрытыми дверьми.

"Я просто уверен, что, как мне кажется, никто не думает, никому не придет в голову удалять сербов от их очагов. Просто верю в это. Хочу верить. Но и мы будем проводить такую политику, чтобы иметь возможность защитить сербов", — сказал Вучич.

Он добавил, что лучше "миллион раз" поговорит с косовским премьером Рамушем Харадинаем, чем где-то будет "использован хотя бы один патрон".

Поездка Вучича в Косово в субботу проходит на фоне произошедшего в Косовска-Митровице убийства сербского влиятельного независимого политика Оливера Ивановича.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Албанские власти Косово при поддержке США и ведущих стран ЕС провозгласили независимость от Сербии в 2008 году. Белград не признает косовский суверенитет, но и не имеет над своей южной автономией контроля, который был утерян в 1999 году после бомбардировок НАТО.