Клинцевич: закон о реинтеграции завел ситуацию в Донбассе в тупик

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что закон о реинтеграции завел ситуацию в Донбассе в тупик, а его реализация является полномасштабной войной.

Парламент Украины в четверг принял закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Также он подчеркнул, что "закон окончательно завел ситуацию в Донбассе в тупик, его реализация – это полномасштабная война с самыми непредсказуемыми последствиями".

Он заключил, что в ближайшее время станет ясно, намерена ли Украина действительно жить по этому закону, что "неизбежно закончится крахом, или речь идет об очередной идеологической мишуре". "Что касается России, то мы жестко выполняем минские договоренности, не видя им никакой альтернативы", — подчеркнул Клинцевич.