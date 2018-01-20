Полиция Хорватии освободила из рабства 59 китайцев

БЕЛГРАД, 20 янв — РИА Новости. Два нелегальных колл-центра были выявлены в Хорватии, освобождены 59 китайских граждан, ставших жертвами торговли людьми и удерживавшихся там насильно для работы, сообщило в субботу хорватское МВД.

При этом задержаны двое граждан Хорватии и еще двое китайцев, работавших на объектах охранниками.

По данным полиции, один из задержанных хорватов, 48-летний мужчина, арендовал в районе Загреба два дома площадью 800 и 400 квадратных метров с минимальными условиями для жизни, интернет-связью и электронными устройствами. Оборудование использовалось для компьютерных махинаций в отношении граждан Китая. Другой хорват, 51-летний мужчина, доставлял жертв из соседней Словении.

Вербовка жертв происходила сначала в азиатском регионе под видом обещаний быстрого и легкого легального заработка, погашения долгов, а в некоторых случаях и запугиванием. Затем их перевозили в Словению и далее в Хорватию.

Подозреваемые у своих "сотрудников" отнимали документы, лишали их возможности свободной коммуникации и передвижения и угрозами заставляли работать. Задержанные помещены под арест, ведется следствие.