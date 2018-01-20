МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Следующее заседание Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ) пройдет в январе 2019 года в Камбодже, сообщила вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова ("Справедливая Россия").
Также парламентарий рассказала о результатах работы в ходе форума. "Принята итоговая Ханойская декларация, 14 резолюций и поправки к правилам процедуры о проведении встречи женщин-парламентариев. Все пять резолюций, предложенные Россией, приняты в соавторстве с другими странами", — рассказала она.
Как ранее напомнила пресс-служба парламентария, российская делегация подготовила и внесла на рассмотрение сессии проекты пяти резолюций. Документы посвящены развитию парламентской дипломатии для обеспечения мира и безопасности, культурному и гуманитарному сотрудничеству, развитию торгово-экономических связей, противодействия терроризму и трансграничной преступности, роли и вклада женщин в процветание региона.