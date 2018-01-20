МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Следующее заседание Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ) пройдет в январе 2019 года в Камбодже, сообщила вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова ("Справедливая Россия").

Епифанова и заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Елена Серова входят в состав делегации от Госдумы, которая принимает участие в 26-й сессии АТПФ, посвященной теме "Парламентское сотрудничество: мир, инновации и устойчивое развитие". Мероприятие проходит во вьетнамском Ханое с 18 по 21 января при участии 300 парламентариев из 26 стран.

Также парламентарий рассказала о результатах работы в ходе форума. "Принята итоговая Ханойская декларация, 14 резолюций и поправки к правилам процедуры о проведении встречи женщин-парламентариев. Все пять резолюций, предложенные Россией, приняты в соавторстве с другими странами", — рассказала она.

Как ранее напомнила пресс-служба парламентария, российская делегация подготовила и внесла на рассмотрение сессии проекты пяти резолюций. Документы посвящены развитию парламентской дипломатии для обеспечения мира и безопасности, культурному и гуманитарному сотрудничеству, развитию торгово-экономических связей, противодействия терроризму и трансграничной преступности, роли и вклада женщин в процветание региона.