Испанские полицейские в Каталонии требуют поднять зарплату

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Тысячи сотрудников испанской гражданской гвардии и национальной полиции вышли на улицы Барселоны с призывом обеспечить равную оплату труда с местными стражами порядка Mossos d'Esquadra, сообщает издание Mundo.

По информации газеты, тысячи правоохранителей, возглавляемые представителями Народной партии и партии "Ciudadanos" ("Граждане") заполнили центральные улицы города.

Ранее глава МВД страны Хуан Игнасио Соидо заявил, что власти Испании потратили 87 миллионов евро на размещение в Каталонии сотрудников гражданской гвардии и национальной полиции для обеспечения порядка в ходе проведения референдума о независимости в октябре прошлого года.

В Каталонию с середины сентября были направлены несколько тысяч сотрудников национальной полиции и гражданской гвардии. Всего за время проведения операции "Коперник" в Каталонии побывали, по неофициальным данным, 20 тысяч гражданских гвардейцев и полицейских — несколько раз происходила ротация. Стражи правопорядка неоднократно подвергались давлению со стороны местных жителей и даже выселению из отелей — особенно в первые дни после референдума. Однако проходили и акции в их поддержку — люди даже привозили продукты питания в порт для испанских силовиков.

Кроме того, звучало много критики и относительно условий, в которых живут представители правоохранительных органов в Каталонии. Так, например, МВД Испании пообещало провести внутреннее расследование относительно меню рождественского обеда, предложенного сотрудникам полиции, командированным в Барселону.