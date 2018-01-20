Порошенко "забыл", что в Крыму живут русские

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко, рассказывая о ситуации в Крыму, не стал упоминать о том, что на полуострове живут русские. Соответствующую запись он опубликовал в фейсбуке.

"Сегодняшняя ситуация в Крыму — это боль не только украинского, крымско-татарского народов и других наций, живущих на полуострове. Международный фронт деоккупации Крыма стал сильнее", — написал глава государства. При этом почти 70% населения полуострова составляют русские, о чем свидетельствует перепись населения, проведенная в 2014 году. Об этом Порошенко по какой-то причине умолчал.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

Киев по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. В Москве не раз подчеркивали, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за то, чтобы полуостров вошел в состав России. Президент Владимир Путин заявлял, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".