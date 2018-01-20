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Генпрокурор Испании заявил, что статус Пучдемона не спасет его от ареста

Сюжет:
Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (487)
17:1420.01.2018
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© РИА Новости / Антон БойковПерейти в фотобанкКарлес Пучдемон. Архивное фотоКарлес Пучдемон. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Бойков
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МАДРИД, 20 янв – РИА Новости. Депутатский статус бывшего главы женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона не может предотвратить его арест, заявил генеральный прокурор Испании Хулиан Санчес Мельгар.

Глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон. Архивное фото
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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Пучдемон сообщил о запуске сайта "правительства Каталонской республики"

Ранее судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал ордер на арест Пучдемона на территории страны, однако отозвал европейский ордер.

В настоящее время адвокаты изучают, обеспечивает ли статус депутата (Пучдемон был избран в новый состав каталонского парламента от коалиции "Вместе за Каталонию" 21 декабря) иммунитет от уголовного преследования.

В обнародованном в субботу заявлении генпрокуратура разъяснила, что по закону депутаты не пользуются иммунитетом от судебных разбирательств. "Доктрина Конституционного суда всегда четко определяла привилегии. Гарантия иммунитета не означает, что не может быть выдан ордер на арест согласно судебному постановлению, это касается исключительно полицейского ареста. Защита парламентариев не подразумевает какой-либо юридической неприкосновенности", — говорится в заявлении. Кроме того, генпрокуратура отмечает: тот факт, что Пучдемон покинул территорию Испании, дает основание полагать, что он осознает незаконность совершенных им действий.

В отношении Пучдемона и еще пяти политиков, находящихся в Брюсселе, выдвинута серия обвинений, в том числе организация восстания, подготовка мятежа и растрата госсредств в связи с проведенным 1 октября так называемым референдумом о независимости, который был признан незаконным Конституционным судом страны. Наказание за эти преступления может составить 50 лет тюремного заключения.

Горожане ожидают результатов внеочередных выборов в парламент Каталонии
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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Две крупнейшие фракции парламента, выступающие за независимость автономного сообщества, "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии" собираются выдвинуть кандидатуру Пучдемона на пост председателя женералитета. "Вместе за Каталонию" 18 января обратилась к президиуму парламента Каталонии с просьбой разрешить своему лидеру Карлесу Пучдемону делегировать свой голос для участия в процедуре утверждения главы женералитета.

Партия настаивает на том, что Пучдемону необходимо участвовать в голосовании без необходимости физически присутствовать на собрании. Также партия попросила разрешения передать свои голоса еще двум находящимся в Брюсселе депутатам от фракции — Кларе Понсанти и Луису Пуигу. Партия "Левые республиканцы Каталонии", двое представителей которой также находятся в Брюсселе, пока не заявила об аналогичном запросе.

Первое заседание, на котором депутаты будут обсуждать кандидатуру нового главы автономного сообщества, должно состояться до 31 января. На нем кандидат должен изложить программу и обратиться с просьбой к парламентариям утвердить его кандидатуру. Для утверждения необходимо абсолютное большинство в 135-местном парламенте. Если такой поддержки нет, то через два дня проходят новые дебаты. Для победы во втором туре достаточно простого большинства.

Ранее юристы каталонского парламента обнародовали заключение, согласно которому Пучдемон, находящийся в Брюсселе, не может проходить процедуру утверждения на пост главы каталонского правительства по видеосвязи, и любой кандидат на этот пост должен присутствовать в зале заседания лично.

Кроме того, они пришли к выводу, что пять депутатов, находящихся в Брюсселе, не могут передавать свои голоса другим народным избранникам для голосования. Однако их заключение носит рекомендательный характер. Против утверждения Пучдемона по видеосвязи выступили и юристы испанского правительства, а власти страны заявили, что если это произойдет, то они обратятся в Конституционный суд.

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