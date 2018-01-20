Чешская армия за год увеличилась на 1,3 тысячи человек

ПРАГА, 20 янв – РИА Новости, Александр Куранов. За последний год чешская армия увеличила свои ряды на 1,3 тысячи человек, ныне в штате минобороны состоят 32,1 тысячи человек, из них 24,2 тысячи составляют профессиональные военнослужащие, сообщил в субботу журналистам представитель военного ведомства Петр Сикора.

"Набор новичков является одним из наших приоритетов. Надеюсь, что этому поможет и наш обновленный интернет-портал, который стал и более информативным, и более привлекательным внешне", — заявила министр обороны Карла Шлехтова, комментируя итоги набора рекрутов в минувшем году.

Минобороны поставило для себя три года назад целью пополнять ряды военнослужащих ежегодно на 2 тысячи человек. Если в январе 2014 года их число составляло 20,8 тысячи человек, то сейчас возросло на 3,4 тысячи. Кроме них, в штате минобороны также числятся почти 8 тысяч гражданских сотрудников.

В 2017 году о своем желании служить в армии заявили около 10 тысяч человек, из них были приняты 2,1 тысячи, остальные получили отказ, в основном, по медицинским показателям. За этот же период из армии уволились 820 человек.

Ранее начальник генштаба Йозеф Бечварж сообщил, что армейское штатное расписание наполнено ныне на 82%, а на ближайшие годы поставлена задача увеличить численный состав еще на 5 тысяч военнослужащих. Однако, по словам Бечваржа, на этот процесс может повлиять самый низкий в Европе уровень безработицы в стране, а также намерение МВД увеличить состав полиции.