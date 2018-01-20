СМИ: за день до визита Вучича в Косово были задержаны албанцы с оружием

БЕЛГРАД, 20 янв — РИА Новости. Косовоалбанская полиция в пятницу обезоружила группу албанцев, изъяв пистолеты и холодное оружие, в селе Ливадже в Косово, сообщил приштинский информационный портал koha.net со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Ливадже, где живут преимущественно сербы, граничит с населенным пунктом Лапле-Село, которое в субботу вечером должен посетить президент Сербии Александр Вучич.

Сообщается, что у группы из шести албанцев, находившихся в одном из местных кафе, изъяты два пистолета, боеприпасы, две металлические дубинки и два ножа. После допроса задержанные были отпущены на свободу, дело в отношении них заведено по обычной процедуре.

В связи с визитом сербского лидера в Косово местными правоохранительными органами предприняты усиленные меры безопасности.

Албанские власти Косово при поддержке США и ведущих стран ЕС провозгласили независимость от Сербии в 2008 году. Белград не признает косовский суверенитет, но и не имеет над своей южной автономией контроля, который был утерян в 1999 году после бомбардировок НАТО.